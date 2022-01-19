Врач напомнил о необходимости начать лечение «омикрона» с первых же дней недомогания

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Лечение агрессивного штамма коронавирусной инфекции «омикрон» следует начинать незамедлительно. Об этом рассказал специалист общей врачебной практики Виктор Фомин в среду, 19 января.

Он напомнил, что повышенная температура тела, заложенность носа, боль в горле и мигрень являются одними из симптомов новой мутации заболевания. Облегчить протекание инфекции можно даже в домашних условиях. Для этого в первую очередь следует остаться дома и не выходить на улицу, уточнил эксперт.

— Если температура не превышает 38 градусов, то снижать лекарственными препаратами ее не рекомендуется. В данном случае единственное «окно возможностей» — обильное питье (до двух литров), мед, чай с мятой или облепихой. Необходимо отдыхать, чаще проветривать помещение и отказаться от курения, — заявил Фомин.

Медик добавил, что в домашней аптечке необходимо иметь пульсоксиметр. Так, концентрация кислорода в организме при «омикроне» должна составлять от 96 по 100 процентов.

Если температура тела поднялась выше 38 градусов, то следует принять жаропонижающие лекарственные средства: парацетамол или ацетилсалициловую кислоту. Однако в этом случае важно помнить о негативном влиянии таких препаратов на желудочно-кишечный тракт, передает его слова агентство городских новостей «Москва».

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Ранее главный внештатный специалист-гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева сообщила, что «омикрон» характеризуется типичными симптомами в случае заболевания пожилых людей. По ее словам, новая мутация COVID-19 оставит последствия при наличии у лиц старшего возраста сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также при сахарном диабете.