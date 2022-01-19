В Минздраве перечислили симптомы «омикрон»-штамма COVID-19 у лиц старшего возраста

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Агрессивный штамм коронавируса «омикрон» характеризуется типичными симптомами в случае заболевания пожилых людей. Об этом сообщила главный внештатный специалист-гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева в среду, 19 января.

Она отметила, что новая мутация COVID-19 оставит последствия при наличии у лиц старшего возраста сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также при сахарном диабете.

— Поэтому нельзя подтвердить тот факт, что этот штамм у пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями протекает более мягко, — заявила специалист.

Ткачева добавила, что при «омикроне» у пожилых проявляются неспецифические признаки: слабость, плохой сон, головокружение или депрессия. При этом коронавирус может протекать у таких людей без повышенной температуры тела, однако, с масштабным поражением легких и сопутствующим кашлем.

— В некоторых случаях происходит нарушение когнитивной функции и прогрессирование, например, деменции, отсутствие аппетита. То есть очень часто мы не видим яркой картины ОРЗ с кашлем, лихорадкой. У пожилых, к сожалению, все это может протекать атипично, но это не значит, что более легко, — подчеркнула врач.

Ткачева также напомнила о важности вакцинации против коронавируса и соблюдения необходимых требований, передает «Москва24».

Год назад в России началась масштабная вакцинация от коронавируса. С начала пандемии полный курс в России прошли 76,7 миллиона человек, включая 10,6 миллиона граждан, которые привились повторно. По состоянию на 18 января уровень коллективного иммунитета в стране составляет 63,7 процента. При этом в четырех субъектах он превышает 80 процентов: в Севастополе (90 процентов), в Санкт-Петербурге (83,5 процента), в Карелии (81,9 процента) и на Чукотке (81,1 процента).