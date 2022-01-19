Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Минздраве перечислили симптомы «омикрон»-штамма COVID-19 у лиц старшего возраста

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Минздраве перечислили симптомы «омикрон»-штамма COVID-19 у лиц старшего возраста
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Агрессивный штамм коронавируса «омикрон» характеризуется типичными симптомами в случае заболевания пожилых людей. Об этом сообщила главный внештатный специалист-гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева в среду, 19 января.

Она отметила, что новая мутация COVID-19 оставит последствия при наличии у лиц старшего возраста сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также при сахарном диабете.

— Поэтому нельзя подтвердить тот факт, что этот штамм у пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями протекает более мягко, — заявила специалист.

Ткачева добавила, что при «омикроне» у пожилых проявляются неспецифические признаки: слабость, плохой сон, головокружение или депрессия. При этом коронавирус может протекать у таких людей без повышенной температуры тела, однако, с масштабным поражением легких и сопутствующим кашлем.

— В некоторых случаях происходит нарушение когнитивной функции и прогрессирование, например, деменции, отсутствие аппетита. То есть очень часто мы не видим яркой картины ОРЗ с кашлем, лихорадкой. У пожилых, к сожалению, все это может протекать атипично, но это не значит, что более легко, — подчеркнула врач.

Ткачева также напомнила о важности вакцинации против коронавируса и соблюдения необходимых требований, передает «Москва24».

Год назад в России началась масштабная вакцинация от коронавируса. С начала пандемии полный курс в России прошли 76,7 миллиона человек, включая 10,6 миллиона граждан, которые привились повторно. По состоянию на 18 января уровень коллективного иммунитета в стране составляет 63,7 процента. При этом в четырех субъектах он превышает 80 процентов: в Севастополе (90 процентов), в Санкт-Петербурге (83,5 процента), в Карелии (81,9 процента) и на Чукотке (81,1 процента).

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Пожилые люди Пандемия Штамм «омикрон»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Все мнения
О проекте