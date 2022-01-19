Врач назвал одно из главных условий выздоровления при «омикрон»-штамме

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На начальной стадии заражения «омикрон»-штаммом коронавируса нужно увеличить объем потребляемой жидкости. Об этом рассказал заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов.

Он отметил, что заболевшим нужно выпивать около двух литров жидкости в сутки, можно чуть больше или чуть меньше, в зависимости от массы тела.

— При вирусной инфекции бывает повышение температуры и потеря жидкости, а COVID-19 приводит к повышению свертываемости крови. Чтобы нивелировать негативные проявления, нужно увеличить объем жидкости. Водно-солевой баланс – одно из главных условий выздоровления, — пояснил эксперт в комментарии «Радио 1».

Врач добавил, что пить больше жидкости стоит при любых респираторных инфекциях.

Рябов посоветовал при первых же подозрениях на коронавирус обратиться к врачу. Это необходимо для точной диагностики и назначения лечения.

Директор Центра имени Гамалеи, разработчик вакцины «Спутник V» Александр Гинцбург заявил, что на штамме «омикрон» пандемия коронавируса не закончится. Научных предпосылок для этого нет. О том, какие индикаторы и события подскажут об окончании эпидемии, — в материале «Вечерней Москвы».