«Перезаражает всех на свете»: станет ли «омикрон» концом пандемии коронавируса

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Директор Центра имени Гамалеи, разработчик вакцины «Спутник V» Александр Гинцбург заявил, что на штамме «омикрон» пандемия коронавируса не закончится. Научных предпосылок для этого нет. О том, какие индикаторы и события подскажут об окончании эпидемии, — в материале «Вечерней Москвы».

Тяжесть заболевания

Для того чтобы понять, завершается ли пандемия, надо обратить внимание на тяжесть проявления того или иного заболевания, говорит врач-эксперт Тимур Пестерев. Это относится не только к коронавирусу.

— Если эти цифры стремятся к проценту осложнений в обычных случаях ОРВИ, то можно сказать, что инфекция, какая бы она ни была, превратилась в сезонную болячку и не представляет опасности для большинства людей, за исключением тех, у кого ослабленный иммунитет. Плюс общая заболеваемость. Если это настолько контагиозная болезнь, что ей болеют миллиарды людей, то это о чем-то говорит. Здесь надо ориентироваться на нагрузку системы здравоохранения. В абсолютных цифрах это может быть большое число больных, а в процентном соотношении — меньшее, — отметил специалист.

Ведущий научный сотрудник МГУ, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев придерживается мнения, что о конце пандемии свидетельствует снижение общей заболеваемости и численность людей с иммунитетом к инфекции — вакцинированные и переболевшие.

«Омикрон» все напутал

Скулачев не видит конца пандемии коронавируса из-за штамма «омикрон». По его мнению, если бы эта версия COVID-19 не появилась в Южной Африке, то можно было бы уже расслабиться, потому что отбушевала эпидемия штамма «дельта», которую сейчас хорошо сдерживают бустерные прививки. Что будет после «омикрона», ученый сказать затрудняется, но ряд версий все же озвучил.

— Я очень надеюсь, есть шансы, что эта вспышка будет последней из-за бешеной заразности «омикрона». Он очень быстро перезаражает всех на свете, и дальше возникнет большое количество людей с иммунитетом. А он в свою очередь не сможет распространяться и съест сам себя. Этот вирус не может распространяться во внешней среде, ему нужен резервуар в человеческой популяции. И если он его не найдет, то может исчезнуть как испанка. Если человек не заразил никого за неделю, на нем распространение вируса заканчивается. Это смелое предположение, но небольшие шансы, что так будет, есть, — добавил Скулачев.

Но если «омикрон» найдет резервуар, например, человека с ослабленным иммунитетом, то там вполне могут появиться и новые мутации, устойчивые к защите от предыдущей версии COVID-19, не исключает ведущий научный сотрудник МГУ.

— Были случаи, когда вирус задерживался в организме на год и появлялись мутации, — напомнил спикер.

Сотни тысяч заболевших — не проблема

Пестерев отметил, что сложно загадывать, как будут развиваться события с пандемией. Причина в том, что «пандемия пандемии рознь». Все зависит от частных характеристик вируса. Например, есть вирусы, которые склонны чаще мутировать, есть вирусы более консервативные — мутируют медленно. Стадийность для каждой школы вирусологии, эпидемиологии и остальных может различаться, уточнил эксперт.

— Говорить, что у той или иной инфекции есть стадия зарождения, стадия разгара, разрешения и конец эпидемии, можно очень условно. Велика вероятность, что ковид со временем превратится в сезонную инфекцию. Тенденция к этому — более низкая смертность и более высокие темпы заболеваемости — это подтверждает. В разные годы, когда были эпидемии гриппа, цифры прироста заболевших были даже больше, чем в наше время, — констатировал собеседник «ВМ».

После «омикрона», с точки зрения врача, может появиться еще один штамм, который будет более вирулентным и легче переноситься людьми. И если при сотнях тысяч заболевших в день не будет сильной нагрузки на здравоохранение, от вируса никто не будет умирать, то он станет не слишком страшной болезнью, уверен специалист.

При этом Пестерев посоветовал не забывать, что ни грипп, ни другие сезонные болезни органов дыхания (аденовирусы, риновирусы и так далее) никуда не делись. В 2020 году, по данным Росстата, их перенесли более 54 миллионов россиян, в 2019-м — 52 миллиона.