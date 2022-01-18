Семидневный карантин, больничные и ограничения: главное о мерах по борьбе с «омикроном» в России

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

«Омикрон» стремительно распространяется в России: по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, он уже стал самым часто встречающимся в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. «Вечерняя Москва» собрала самые главные заявления о мерах, предпринимаемых для борьбы с новым вариантом COVID-19.

Оперштаб

В оперштабе Москвы отметили рост заболеваемости коронавирусом. В ведомстве подчеркнули, что количество случаев госпитализации при этом практически не меняется.

Так, за прошедшую неделю в столице вдвое увеличилось количество заболевших коронавирусом, однако число госпитализированных выросло лишь на восемь процентов: за последнюю неделю в Москве оказались в стационарах 5,5 тысячи человек, на предыдущей неделе их количество составило 5,1 тысячи. Каждый день в больницах оказывается порядка 750–800 человек, отметили в оперштабе.

Соотношение числа заболевших и госпитализированных также снизилось: за последнюю неделю госпитализировано 12,5 процента от общего числа заболевших, а до этого показатель составлял 23 процента.

Правительство

Во вторник, 18 января, вице-премьер Татьяна Голикова заявила о сокращении карантина для заболевших COVID-19 до семи дней.

— Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России, — сообщила она.

Из-за распространения штамма «омикрон» интернаты в стране будут работать в закрытом режиме, отметила Голикова.

По ее словам, в России зафиксировано 1682 случая заражения штаммом «омикрон», однако на самом деле их намного больше. Голикова подчеркнула, что рост заболеваемости отмечается в 67 регионах, а в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге новый вариант коронавируса уже стал наиболее распространенным.

Также Голикова отметила, что в период высокой заболеваемости коронавирусом граждане смогут оформлять больничные листы заочно, действующие меры поддержки будут продлеваться без заявлений.

— Кроме того, планом предусматриваются использование технологии заочного оформления листков нетрудоспособности и беззаявительное продление ранее назначенных мер поддержки на период подъема заболеваемости, — сказала вице-премьер.

Голикова подчеркнула, что такие технологии уже применялись ранее и оказались эффективными.

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал работодателям перевести максимальное количество сотрудников на удаленный режим работы. Он отметил, что это поможет снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 1 апреля 2022 года удаленного режима работы для 30 процентов сотрудников. До этого же времени продлевается домашний режим для москвичей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Везде, где это возможно, рекомендуется перевод сотрудников на удаленку.

Собянин также отметил, что «омикрон» уже стал доминирующим штаммом в Москве. По его словам, при новом варианте реже отмечается тяжелое течение заболевания, однако штамм обладает большей заразностью, из-за чего может вырасти нагрузка на поликлиники.

В поликлиниках в связи с распространением «омикрона» увеличено количество дежурных врачей. При симптомах ОРВИ и температуре тела ниже 38 градусов к ним можно обратиться без записи, отметил Собянин.

Видео: Оперштаб

Столичный градоначальник подчеркнул, что система здравоохранения готова к росту госпитализаций. В городе для этого подготовлены дополнительные мощности.

Москвичи могут записаться к врачу по телефону, через интернет и в поликлинике.

— Текущие способы записи к врачу и обращений за медицинской помощью: телефон круглосуточной службы записи +7 (495) 539-30-00; телефон Единой медицинской справочной службы 122; телефон горячей линии по коронавирусу +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00). Проблемы с медицинской помощью — телефон +7 (499) 251-83-00 (круглосуточно), — сообщает департамент информационных технологий столицы.

В экстренных случаях скорая помощь доступна по телефону 103, уточняется в сообщении.

Запись к врачу возможна в поликлинике с помощью электронной регистратуры или на стойке информации. Через интернет можно записаться на портале emias.info и на сайте mos.ru, а также при помощи приложений «Госуслуги Москвы», «ЕМИАС.ИНФО» и «Моя Москва».