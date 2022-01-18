Голикова: При росте заболеваемости COVID-19 больничные будут оформлять заочно

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На время активного распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией в России гражданам будут заочно оформлять больничные и продлевать уже действующие меры поддержки без каких-либо заявлений. Об этом во вторник, 18 января, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

— Кроме того, планом предусматриваются использование технологии заочного оформления листков нетрудоспособности и беззаявительное продление ранее назначенных мер поддержки на период подъема заболеваемости, — цитирует Голикову РИА Новости.

До этого вице-премьер сообщила, что срок карантина для заболевших коронавирусной инфекцией россиян сократят до семи дней.

По ее словам, к настоящему моменту в РФ уже выявили 1682 случая заболевания штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», однако на самом деле их насчитывается гораздо больше.

За последние 24 часа в 85 регионах страны выявили 31 252 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последний день в российской столице выявили 8342 случая инфицирования COVID-19.