Оперштаб: Несмотря на рост заболеваемости, уровень госпитализаций практически не изменился

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

За прошедшую неделю количество больных коронавирусом в Москве выросло в два раза. Однако уровень госпитализации в столице практически не изменился. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в оперштабе Москвы.

Уточняется, что количество госпитализированных с COVID-19 выросло всего на восемь процентов. Так, например, за последнюю неделю было госпитализировано 5,5 тысячи человек. Тогда как на прошлой неделе — чуть больше 5,1 тысячи. Всего в московские стационары ежедневно попадают 750–800 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Коме того, на 46 пунктов снизился процент госпитализированных от числа заболевших COVID-19. Также за последнюю неделю было госпитализировано 12,5 процента граждан из числа заболевших коронавирусом, неделей ранее — 23 процента, говорится в сообщении.

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Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 1838 человек от коронавируса. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 911 329 пациентов.

За последние сутки в 85 регионах России выявили 31 252 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 16,1 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни. Также после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром врачей в России за 24 часа полностью выздоровели 24 564 пациента.