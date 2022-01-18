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Собянин рассказал о готовности системы здравоохранения к возможному росту госпитализаций

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Собянин рассказал о готовности системы здравоохранения к возможному росту госпитализаций
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 18 января, рассказал о готовности столичной системы здравоохранения к возможному росту госпитализаций на фоне распространения коронавирусной инфекции.

По его словам, основная тяжесть вспышки заболеваемости «омикроном» в настоящее время возлагается на плечи работников амбулаторного звена.

По этой причине в столичных поликлиниках значительно увеличили количество дежурных медиков.

Теперь жители столицы с симптомами ОРВИ и температурой, которая не превышает 38 градусов, могут обратиться за получением медпомощи к дежурному без предварительной записи.

Кроме того, прием пациентов в медучреждениях, по словам Собянин, организовали так, чтобы люди с признаками ОРВИ находились отдельно от других посетителей.

В том случае, если ситуация с распространением вируса в столице будет ухудшаться, в городе подготовили допмощности для госпитализации.

Также для горожан был расширен список доступных возможностей в плане диагностики, подытожил Собянин в своем блоге.

За последние сутки в 85 регионах России выявили 31 252 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 16,1 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни. Также после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром врачей в России за 24 часа полностью выздоровели 24 564 пациента.

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