Актер Гаспар Ульель госпитализирован после падения на горнолыжном курорте

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Французский актер Гаспар Ульель был госпитализирован с помощью вертолета в медицинское учреждение из-за падения на горнолыжном курорте. Инцидент произошел на юге Франции.

Уточняется, что артист упал и потерял создание, однако, причины случившегося остаются неизвестными. На месте ему оказали помощь спасатели и специалисты скорой медицинской помощи, а после доставили в больницу.

Агент актера подчеркнул, что не будет раскрывать подробности ситуации, передает зарубежное издание BFMTV.

Гаспар Ульель начал профессиональную карьеру в 1989 году. В настоящий момент на его счет 58 кинокартин. Одними из наиболее известных стали фильмы «Соблазн», «Ева», «Искусство любить» и другие. Также в 2022 году выйдет сериал «Лунный рыцарь» с его участием.

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