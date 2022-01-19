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«Опасный материал» Хромченко назвала ткань, вещи из которой толстят и старят

Анастасия Колоскова

Общество
«Опасный материал» Хромченко назвала ткань, вещи из которой толстят и старят
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актуальные в этом сезоне вещи из бархата имеют ряд недостатков, о которых не следует забывать модницам. Об этом рассказала известный стилист и ведущая Эвелина Хромченко.

— Роскошь взрослит, а бархат — это роскошь, — заметила она в эфире передачи «Модный приговор» на Первом канале.

Кроме того, стилист обратила внимание, что вещи из бархата полнят, так как нельзя предугадать, как на него ляжет свет.

— Он опасный материал! И иногда даже очень суперстройная модель может демонстрировать какое-то подобие животика, благодаря тому, как бликует бархат. Что уж говорить о даме весомых достоинств и красоты!, — предупредила Хромченко.

Тем не менее стилист порекомендовала корпулентным дамам не отказываться от этого материала совсем, а выбирать определенный фасон вещей.

До этого Хромченко рассказала, что одежда из такого благородного материала как бархат никогда не выйдет из моды. Она посетовала обратить внимание на ретростиль — вещи, вдохновленные прошлыми годами будут смотреться стильно. По словам стилиста, сейчас в моде дизайнерская одежда и короткие бархатные платья: знающая публика всегда отметит эти атрибуты гардероба.

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