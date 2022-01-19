Дочь Константина Меладзе прошла прослушивание в украинском «Голосе»

Фото: instagram/meladzemusic

Дочь от первого брака известного композитора Константина Меладзе Лия стала участницей украинской версии музыкального шоу «Голос». Анонс с выступлением 17-летней Лии на «слепых прослушиваниях» показал местный телеканал «1+1».

Лия спела композицию Hallelujah Леонарда Коэна.

— Бывало, что мы с папой едем в машине, и я начинаю петь. Он сказал, что я очень хорошо пою. Именно эти слова были для меня самыми важными, — рассказала во время телеэфира.

Лия появилась на свет в браке Константина с Яной Сумм. У пары также есть дочь Алиса и сын Валерий.

После развода композитор связал себя узами брака с певицей Верой Брежневой. Они тайно поженились в 2015 году, однако общих детей у звезд нет до сих пор.

Весной прошлого года Брежнева рассказала, что хотела бы родить третьего ребенка от мужа Константина Меладзе. По ее словам, она уже думает об этом: заботится о здоровье и занимается спортом. У певицы есть двое детей: дочь Соня от бизнесмена Виталия Войченко и дочь Сара от предпринимателя Михаила Кипермана.