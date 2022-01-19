Журналиста Михаила Зеленского похоронили в Москве

Фото: Youtube / Телевизор 24

Похороны телеведущего Михаила Зеленского завершились в столице. Журналист будет покоиться на Троекуровском кладбище, передает «Москва 24».

12 января стало известно о смерти бывшего ведущего программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» Михаила Зеленского. Ему было 46 лет. Журналист скончался от инфаркта во время отдыха в Доминикане.

По словам заместителя директора холдинга ВГТРК Андрея Кондрашова, тело ведущего доставили из Доминиканы в Москву во вторник, 18 января.

19 января прошла гражданская панихида по журналиста на столичном Троекуровском кладбище.

Зеленский с 1997 по 1999 год работал на «Радио России Ностальжи» и телеканале «ТВ Центр» ведущим информационных программ. В 1999 году он стал ведущим дневных выпусков программы «Вести» на канале «Россия». В 2001 году работал ведущим программы «Вести-Москва», а с 2006 года — ведущим канала «Россия 24».

С 2011 по 2013 год Зеленский вел шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». В 2016 году стал ведущим программы «Билет в Большой» на канале «Россия-Культура». Также Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».