Назван округ Москвы, где зафиксирован рекордный прирост цен на жилье

Фото: moscow-live

Квадратный метр в новостройках массового сегмента по итогам 2021 года больше всего подорожал в Южном административном округе (ЮАО) Москвы. Рост его стоимости составил более 33 процентов. Об этом в среду, 19 января, говорится в исследовании риелторской компании «Метриум».

— Рекордное повышение средних цен отмечено в новостройках массового сегмента ЮАО. Здесь показатель увеличился с 200 тысяч рублей в декабре 2020 года до 266 тысяч рублей в декабре 2021 года, то есть на 33,2 процента, — цитирует исследование ТАСС.

В Северо-Восточном округе рост составил 32,9 процента (до 262 тысяч рублей), в Западном — 32,7 процента (до 303 тысяч рублей), в Юго-Восточном административном (ЮВАО) округе цены выросли на 23,8 процента (242 тысячи рублей за квадратный метр), в Северо-Западном рост составил 22,9 процента (267 тысяч рублей).

Также выросли цены и в Восточном (на 20,4 процента), Северном (на 18,5 процента) и Юго-Западном (на 15,3 процента) округах.

По словам управляющего партнера компании «Метриум» Надежды Коркки, качество домов мало влияет на их стоимость. Определяющим остается территориальный фактор. В среднем рост цен на жилье в Москве по итогам 2021 года составил 27 процентов — стоимость квадратного метра в городе равна 263 тысячам рублей.

Накануне президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон сообщил, что рост цен на хлебобулочные изделия в 2022 году ожидается порядка 8–9 процентов. По его словам, рынок хлебобулочных изделий растет каждый год от 1,5 до 2,5 процента, потребление данного вида продукции среди россиян растет с каждым годом. По итогам прошлого года в среднем цены выросли чуть менее чем на девять процентов, это ниже показателей инфляции.