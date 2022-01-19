Врач Зайцев поделился советами по защите от «омикрона»

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Лор-врач высшей категории Владимир Зайцев поделился советами по защите от штамма коронавируса «омикрон», который быстрыми темпами распространяется по всей России.

По словам специалиста, первое, что должен делать человек при подозрении на инфекцию — полоскание антисептиками на водной основе, не спиртовой. Также нужно увеличить объем потребляемой жидкости. Пить нужно воду или травяные чаи, а не какао или кофе.

Также стоит пересмотреть рацион питания.

— Еда не должна быть тяжелой. Легкие каши, зелень, то есть то, что укрепит иммунитет. Витамин C, его много в черной смородине, лимоне, мандаринах, апельсинах, — добавил специалист в комментарии Nation News.

Владимир Зайцев подчеркнул, что за все 20 лет практики такого вируса он еще не видел, «омикрон» действительно опасен, в особенности из-за высокой заразности и молниеносного течения.

До этого врач Виктор Фомин напомнил о необходимости начать лечение «омикрона» с первых же дней недомогания. Он напомнил, что повышенная температура тела, заложенность носа, боль в горле и мигрень являются одними из симптомов новой мутации заболевания.