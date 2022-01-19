Врач рассказала, как очистить сосуды от холестериновых бляшек

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Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, как можно очистить сосуды от холестериновых бляшек.

Она отметила, что почти половина смертей на Земле происходит из-за того, что холестериновые бляшки забивают сосуды, они лопаются, и люди умирают от сердечно-сосудистых заболеваний или становятся инвалидами. Причина тому атеросклероз — возрастная болезнь, которая возникает практически у каждого.

— Если есть атеросклеротические бляшки, то вернуть все вспять и сделать так, как будто их не было, не получится. Нужно вести здоровый образ жизни, заниматься аэробными нагрузками, а также использовать статины, Омега-3 жирные кислоты и другие препараты для улучшения самочувствия. Также необходимо контролировать уровень стресса в организме, — посоветовала врач в новом видео на своем YouTube-канале.

Кардиолог подчеркнула, что в некоторых случаях обойтись только здоровым образом жизни не удастся — придется обратиться за помощью к кардиохирургам. При этом повлиять на саму причину возникновения атеросклероза при помощи операции не получится.

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