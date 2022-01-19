Один человек погиб в результате стрельбы в центре Ниццы

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Один человек погиб при стрельбе в центре французской Ниццы. Об этом сообщает Nice-Matin в среду, 19 января.

— По нашей информации, в результате стрельбы посреди улицы погиб один человек. Район оцеплен, а улица Де ла Буффа закрыта для движения транспорта, — говорится в сообщении.

На место инцидента направились полицейский спецназ и судебная полиция. Розыском мужчины занимаются правоохранители. Национальная полиция советует избегать данного сектора, отмечает Nice-Matin.

В сентябре 2021 года исправительный суд Парижа назначил рассмотрение по существу дело 32-летнего россиянина, который подозревается в стрельбе из пневматического ружья по прохожим на Елисейских полях. В период до заседания судьи также решили провести психиатрическую экспертизу обвиняемого.

Он жаловался в ходе допроса на то, что сильно переутомился, возглавляя принадлежащую ему фирму. Всего от действий мужчины пострадали от трех до шести человек. Его задержали в момент, когда он попытался скрыться по черной лестнице, покидая помещение, где проживал.

Его дорогостоящая квартира расположена на авеню Георга Пятого неподалеку от Елисейских полей. Подозреваемый также заявил на допросе, что тренировался стрелять по голубям, чтобы стать профессиональным спортивным стрелком.