Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пакет с новорожденной девочкой обнаружили у крыльца частного дома

Виктория Сикерина

Происшествия
Пакет с новорожденной девочкой обнаружили у крыльца частного дома
Фото: МВД РФ

Пакет с новорожденной девочкой обнаружили у крыльца частного дома в городе Ардатов Республики Мордовия. Об этом сообщили в МВД России по региону в среду, 19 января.

В ведомстве отметили, что ребенка немедленно доставили в местное медучреждение.

По предварительным сведениям, малышка появилась на свет несколько суток назад. В настоящий момент правоохранители занимаются поиском матери девочки, говорится в сообщении на официальном сайте МВД по Мордовии.

Пакет с новорожденной девочкой обнаружили у крыльца частного дома Фото: МВД.рф

В конце декабря стало известно, что правоохранители задержали в Саратовской области женщину, которая оставила детей в овраге. Дети были обнаружены в селе Прокудино 22 декабря.

Медики скорой помощи зафиксировали смерть мальчика 2013 года рождения, а девочку 2016 года рождения отправили в больницу. Прокуратуре удалось установить, что дети проживали в частном доме и эта семья не состояла на учете.

23 декабря следователи возбудили уголовное дело в отношении матери детей. Дело возбуждено по статьям «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и «Покушение на убийство двух малолетних».

Читайте также:
республика Мордовия Дети Полиция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Все мнения
О проекте