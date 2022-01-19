Фото: МВД РФ

Пакет с новорожденной девочкой обнаружили у крыльца частного дома в городе Ардатов Республики Мордовия. Об этом сообщили в МВД России по региону в среду, 19 января.

В ведомстве отметили, что ребенка немедленно доставили в местное медучреждение.

По предварительным сведениям, малышка появилась на свет несколько суток назад. В настоящий момент правоохранители занимаются поиском матери девочки, говорится в сообщении на официальном сайте МВД по Мордовии.

Фото: МВД.рф

В конце декабря стало известно, что правоохранители задержали в Саратовской области женщину, которая оставила детей в овраге. Дети были обнаружены в селе Прокудино 22 декабря.

Медики скорой помощи зафиксировали смерть мальчика 2013 года рождения, а девочку 2016 года рождения отправили в больницу. Прокуратуре удалось установить, что дети проживали в частном доме и эта семья не состояла на учете.

23 декабря следователи возбудили уголовное дело в отношении матери детей. Дело возбуждено по статьям «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и «Покушение на убийство двух малолетних».