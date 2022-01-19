Инфекционист рассказал о различии симптомов «омикрона» у привитых и непривитых

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При заболевании новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» первые симптомы могут различаться у привитых и непривитых людей. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он отметил, что пациенты, перенесшие коронавирус или вакцинированные от него, при заболевании «омикроном» жалуются на насморк, першение, головную боль, утомляемость и нарушение сна, которые свойственны и при обычной ОРВИ.

При этом инфекционист отметил, что у людей, не имеющих иммунитета к коронавирусной инфекции, первые симптомы могут отличаться.

— У тех, кто не привит, возникают более сильные клинические проявления. Это кашель, расстройство стула, боли в животе. «Омикрон» может поражать желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую и центральную нервную систему, бронхо-легочную систему. Также бывает бронхит, пневмония, — приводит слова врача «Москва 24».

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До этого лор-врач высшей категории Владимир Зайцев поделился советами по защите от штамма коронавируса «омикрон», который быстрыми темпами распространяется по всей России.

По словам специалиста, первое, что должен делать человек при подозрении на инфекцию, — это полоскание антисептиками на водной основе, не спиртовой. Также нужно увеличить объем потребляемой жидкости.