Мишустин призвал создать условия для опережающего развития Дальнего Востока

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Властям следует создать условия для опережающего роста качества жизни на Дальнем Востоке. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 19 января.

— Практически все мероприятия отражены в национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока на ближайшие 13 лет. Она была запущена более года назад по поручению президента, и в текущем году на ее реализацию предусмотрено свыше ста миллиардов рублей, — рассказал председатель правительства.

Основной целью программы, как уточнил он, является обеспечение притока людей в регион. Для этого потребуется создать условия для опережающего роста качества жизни, приводит слова Мишустина РИА Новости.

В октябре 2021 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что финансирование программ по развитию Курильских островов является важным. Представитель Сахалинской области, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин подчеркнул, что в регионе происходит резкое снижение добычи нефти с 2019 года.

Это, по его словам, привело к сокращению доходной части бюджета. Уровень софинансирования расходных обязательств области из федерального бюджета также падает, добавил парламентарий. С 2022 по 2024 год данный уровень утвержден в размере 33 процентов, что в два раза меньше предыдущего показателя, заключил сенатор.