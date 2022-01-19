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Россияне Дубров и Шкаплеров впервые в 2022 году вышли в открытый космос

Иван Юминов

Технологии
Россияне Дубров и Шкаплеров впервые в 2022 году вышли в открытый космос
Фото: Роскосмос

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров впервые в 2022 году вышли в открытый космос. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса в среду, 19 января.

— Люк модуля «Поиск» открыт! Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров начали 59-й выход в открытый космос по российской программе (51-й плановый), — отмечается в Twitter госкорпорации.

Первым из люка «Поиска» выйдет Дубров, а всего работы должны продлиться примерно 6 часов 40 минут. Космонавтам предстоит установить поручни-переходы между новыми модулями российского сегмента МКС — «Наукой» и «Причалом».

Два модуля также потребуется соединить кабелями межмодульной связи и смонтировать антенны системы сближения и стыковки «Курс-П». Дубров и Шкаплеров должны будут перенести телевизионную камеру, которая следит за стыковками кораблей, с одной точки крепления на другую, отмечает РИА Новости.

В декабре 2021 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что единственная женщина в российском отделе космонавтов Анна Кикина может отправиться в космос на корабле Crew Dragon первой среди отечественных коллег. Он отметил, что первый полет Кикиной состоится в 2022 году. Вероятнее всего, она полетит на зарубежном космическом аппарате. По его словам, Кикина станет первой, кто реализует идею перекрестных космических полетов.

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