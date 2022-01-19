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Гастроэнтеролог назвал три продукта, которые стоит включить в рацион людям старше 60 лет

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Гастроэнтеролог назвал три продукта, которые стоит включить в рацион людям старше 60 лет
Фото: Pixabay

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин объяснил, как с помощью питания сохранить здоровье людям старше шестидесяти лет.

Врач напомнил, что в этом возрасте в организме снижается скорость обмена веществ, попутно снижаются физические нагрузки, а значит человеку меньше требуется углеводов, белков, жиров. Поэтом у необходимо пересмотреть свой рацион.

Первым делом необходимо присутствие в рационе белковой пищи. Гастроэнтеролог советует добавить в рацион яйца всмятку. Достаточно 2-3 штуки в неделю.

Не стоит забывать и про молочные продукты, например, кефир.

Чтобы получить полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, нужно включить в недельный рацион 0,3-0,4 килограмма запеченной или консервированной морской жирной рыбы, передает «Царьград».

До этого кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, как спасти поджелудочную железу от панкреатита, если появились первые признаки проблем с этим органом. На начальной стадии есть две возможности остановить течение болезни

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