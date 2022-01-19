Уролог объяснил, может ли коронавирус изменить размер мужского достоинства

Фото: Pexels

Коронавирусная инфекция может повлиять на отдельные функции полового члена, но не способна изменить его размер. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал врач-уролог Сергей Ильин. Так он прокомментировал случай с жителем США, который заявил, что после COVID-19 у него уменьшился пенис.

Согласно исследованиям ученых, с сокращением половых органов в размерах после перенесенного COVID-19 столкнулись примерно пять процентов мужчин из 56 стран. А 30-летний американец, перенесший коронавирус летом прошлого года, заявил, что после болезни его орган уменьшился на четыре сантиметра и до сих пор не вернулся к привычному состоянию.

Размер детородного органа зависит исключительно от степени его наполняемости кровью во время эректильных процессов, отметил Ильин.

— Конечно, коронавирусная инфекция, как и любая инфекция, влияет на сосудистую систему. А половой член как раз состоит на 90 процентов из сосудов. И ковид мог повлиять на какие-то отдельные функции органа, но точно никак не может изменить размер — увеличить или уменьшить, — объяснил врач.

Проблема, с которой столкнулся американец, скорее всего, надумана, считает собеседник «ВМ».

— Нужно смотреть на психоэмоциональную сторону индивидуума, который заметил уменьшение органа после коронавирусной инфекции. Данные стандартных замеров детородного органа рулеткой или линейкой не могут быть объективными показателями. Кроме того, у пациента могут быть иные системные заболевания, наподобие подагры или болезни Пейрони, при которой в органе образовываются плотные бляшки, деформирующие форму и вызывающие болезненные эрекции. Эти недуги косвенно способны уменьшать размер, — рассказал уролог.

Еще одной причиной, влияющей на функции полового члена и его размер, могут быть онкологические недуги, заключил Ильин.