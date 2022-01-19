Муцениеце раскрыла суммы своих заработков

Фото: Youtube / Ксения Собчак

Актриса Агата Муценице рассказала о том, что может спокойно потратить миллион рублей за неделю. При этом она уверена в своем будущем, только когда на ее счету лежит не менее 5 миллионов рублей.

Вместе с тем актриса призналась, что не знает точной суммы своих доходов в месяц и не привыкла считать деньги.

— Один съемочный день у меня стоит 100 тысяч рублей. Это 12 часов, но бывают и переработки, которые оплачиваются отдельно. За пост в Instagram я беру 300 тысяч, а за сторис — 200 тысяч. Рекламная интеграция на YouTube стоит порядка 500 тысяч, — поделилась она в интервью каналу SharesPro.

Звезда добавила, что у нее есть определенные требования к будущему избраннику, которые могут показаться кому-то высокими. Для Муцениеце важно, чтобы мужчина зарабатывал больше нее. Однако она не исключает возможности влюбиться в «босяка» и обеспечивать его до конца жизни.

По словам Муценице, у нее много расходов, она оплачивает услуги няни для детей и водителя. Актриса призналась, что она никогда не считала ни доходы, ни расходы, точно так же, как и ее бывший муж Павел Прилучный.

До этого Муценице призналась, что хотела бы связать свою жизнь с миллиардером, владеющим собственным самолетом и яхтой.