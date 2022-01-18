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«Поток денег»: Муцениеце призналась, что мечтает закрутить роман с миллиардером

Анастасия Колоскова

Общество
«Поток денег»: Муцениеце призналась, что мечтает закрутить роман с миллиардером
Фото: instagram/agataagata

Спустя полтора года после развода с Павлом Прилучным, актриса Агата Муцениеце не перестает вспоминать об отце своих детей, правда, характеризует экс-мужа исключительно с отрицательной стороны.

— Прилучный — мое главное разочарование в жизни, — заявила артистка.

Несмотря на то, что сердце Муцениеце пока свободно, она не теряет надежду устроить свою личную жизнь. Актриса призналась, что хотела бы связать свою жизнь с миллиардером, владеющим собственным самолетом и яхтой.

— Это же круто, когда есть неограниченный поток денег. Для меня важно, чтобы мужчина зарабатывал больше меня. Хотя я боюсь, что переобуюсь, как всегда, влюблюсь в какого-нибудь босяка и буду обеспечивать его до конца жизни, — цитирует Муцениеце «СтарХит».

До этого Прилучный в своем Instagram впервые за долгое время опубликовал совместное фото с бывшей женой. Бывшие возлюбленные решили отметить старый Новый год в Дубае вместе со своими детьми.

Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муценице после 8 лет брака в июне 2020 года приняли решение развестить. Суд вынес решение о расторжении брака без их участия — на заседание они не пришли. На данный момент Прилучный состоит в отношениях с Мирославой Карпович, а Агата Муцениеце, по своему признанию, пока не может отойти после тяжелого развода.

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