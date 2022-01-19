«Пустой лай»: в Турции раскритиковали Псаки за слова о России

Фото: whitehouse

Слова представителя Белого дома Джен Псаки о «вторжении» России на Украину не соответствуют действительности. Об этом заявили ряд читателей турецкого издания Haber7 в среду, 19 января.

— Войны не будет. А если будет, может начаться очередная миграция беженцев, — написал пользователь Патриот.

При этом Али призвал наблюдать за событиями издалека, чтобы стороны конфликта «съели друг друга». По мнению Ts61, никто ничего делать не собирается, а заявления являются лишь «пустым лаем».

Украина может лишь стать приманкой или для гиены, или для крокодила, уверен Сержант. США сосредоточили силы в Греции, а сами обвиняют Россию в аналогичных поступках, приводит слова читателя с ником Хабиб Haber7.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

Вывод американской разведки был сделан после дипломатических встреч между Россией и Западом по поводу «сосредоточения» военнослужащих вдоль границы с Украиной.