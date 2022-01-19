Автобусы «По пути» проехали уже 650 тысяч километров без аварий и перебоев

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Автобусы московского сервиса «По пути» преодолели уже 650 тысяч километров без аварий и перебоев. Об этом в среду, 19 января, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как отметили в ведомстве, этого удалось достичь, благодаря инновационной системе безопасности, работающей в автобусах сервиса.

— Сегодня в пяти поселениях ТиНАО работают 45 автобусов бизнес-класса, которые оборудованы камерами с обзором на 360 градусов, системами контроля дистанции и экстренного торможения, — рассказал заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, за 3,5 месяца автобусы «По пути» преодолели около 650 тысяч километров и перевезли 109 тысяч пассажиров, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, Ликсутов рассказал, что сервисом «По пути» в мобильном приложении «Московский транспорт» воспользовались уже 90 тысяч человек с момента его запуска.

Он добавил, что для каждого третьего жителя Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), где сервис запустили, «По пути» стал самым любимым и надежным транспортом