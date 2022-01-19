Более 35 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Подмосковье за сутки очистили от снега свыше 35 тысяч километров дорог и 3,5 тысячи километров тротуаров и пешеходных дорожек. Работы прекращать не собираются, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в среду, 19 января.

Дорожные службы Москвы и Подмосковья в круглосуточном режиме продолжают ликвидировать последствия прошедшего снегопада, обрушившегося на регион. Местами прирост снега составил от 6 до 10 сантиметров.

— С начала недели вывезли более 41,8 тыс. кубометров снега с дорог. За сутки очищено свыше 35 тысяч километров дорог и более 3,5 тысячи километров тротуаров и пешеходных дорожек. На высокоинтенсивных участках проведено два цикла уборки и обработки проезжей части противогололедными материалами. Вчера дорожные службы приступили к очистке и обработке второстепенных дорог, подъездов к деревням и СНТ. Ведется плотное взаимодействие с главами муниципалитетов по отработке проблемных мест. В настоящий момент работа по очистке дорог и посадочных площадок продолжается, в работах задействовано порядка 1,7 тысячи единиц спецтехники и свыше 1,6 тысячи рабочих, — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Также министерство транспорта Подмосковья напоминает о сложных погодных условиях и призывает всех участников дорожного движения быть аккуратными и соблюдать правила ПДД.

Синоптики же обещают возвращение снегопадов в эту пятницу, 21 января. По прогнозам ожидается выпадение около 15 сантиметров снега за несколько суток. Также в регионе продолжает действовать предупреждение о гололедице.

Ранее главный специалист городского Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей о сильных морозах на предстоящей неделе.