Около двух тысяч росгвардейцев охраняли Москву во время Крещения Господня

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Около двух тысяч сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) охраняли порядок в Москве во время празднования Крещения Господня. Об этом в среду, 19 января, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

В ведомстве отметили, что накануне праздничных мероприятий инженерно-технические подразделения ОМОН Росгвардии обследовали объекты и прилегающие территории в районе проведения богослужений и крещенских купаний.

Кроме того, подразделения лицензионно-разрешительной работы усилили контроль за оборотом оружия и деятельностью частных охранных организаций, а внимание личного состава было сосредоточено на предотвращении возможных происшествий и чрезвычайных ситуаций во время праздника.

Кроме поддержания порядка в городе, росгвардейцы также отметили праздник.

— Так, сотрудники ОМОН «Меч» на транспорте Главного управления Росгвардии по Москве традиционно организовали купель на своей базе, в которую окунулись в Крещенскую ночь, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Накануне протоиерей Алексей Батаногов рассказал, что православные отмечали Крещенский сочельник, канун одного из главных христианских праздников — Крещения Господня. По словам священника, купаться в проруби на Крещение для верующего человека необязательно — это не церковная традиция, а народная. Поэтому каждый человек должен решать сам, хочет он это делать или нет, с учетом состояния здоровья. Если человек делает это без веры, а просто для адреналина, то лучше воздержаться от купаний.