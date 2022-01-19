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Почти килограмм наркотиков обнаружили у девушки в подмосковной Кашире

Виктория Сикерина

Происшествия
Почти килограмм наркотиков обнаружили у девушки в подмосковной Кашире
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, городской округ Кашира, М-4 Дон, 111-й километр Карта всех событий

В подмосковной Кашире полицейские задержали 29-летнюю уроженку Белгородской области по подозрению в сбыте наркотических средств. Об этом «ВМ» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 19 января.

По ее словам, девушку задержали на 111-м километре трассы М4 «Дон». Сотрудники ДПС остановили машину, за рулем которой находилась подозреваемая. В ходе осмотра инспекторы обнаружили в багажнике сверток с веществом внутри. Последующая экспертиза установила, что в нем находились наркотики.

— Содержимое является запрещенным наркотическим средством N-метилэфедроном общей массой более 950 граммов, — заявила Петрова.

Сама девушка объяснила, что забрала сверток из тайника в Домодедове и везла его в тайник в Белгороде.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне в подмосковной Шатуре полицейские задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в торговле наркотиками.

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