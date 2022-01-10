Более 400 граммов наркотиков обнаружили у жителя Подмосковья

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Московская область, Шатура, Школьная улица Карта всех событий

В Подмосковной Шатуре полицейские задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в торговле наркотиками. Об этом в понедельник, 10 января, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, мужчину задержали рядом с одним из домов на Школьной улице. В ходе личного досмотра у него нашли 60 свертков с растительным и порошкообразным веществом, а также электронные весы, изоленту и фасовочные пакеты. Последующая экспертиза показала, что в свертках находились наркотики.

— Содержимое свертков является наркотическими средствами — марихуаной, N-метилэфедроном и так называемым спайсом, общей массой более 400 граммов, — рассказала Петрова, добавив, что наркотики мужчина собирался сбыть.

Видео: МВД по МО

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств».

27 декабря правоохранители задержали москвича, который предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам для совместного употребления наркотиков.