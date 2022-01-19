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Подмосковные врачи извлекли зубочистку из желудка ребенка

Лала Манушакян

Общество
Подмосковные врачи извлекли зубочистку из желудка ребенка
Фото: Pixabay

Врачи больницы имени профессора Розанова в подмосковном Пушкине извлекли зубочистку длиной 5 см из желудка, которую проглотил 12-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области в среду, 19 января.

Ребенок вечером накануне проглотил зубочистку по неосторожности, но никаких болей не последовало. Родители решили не обращаться в скорую помощь. Однако на следующий день после первого приема пищи у мальчика появились боли в животе.

Специалисты решили удалять инородный предмет с помощью эндоскопического метода.

Подмосковные врачи извлекли зубочистку из желудка ребенка Фото: Минздрав Московской области

— Это использование петли и дистального колпачка на эндоскопе, в который нужно было завести зубочистку и развернуть, чтобы при извлечении не ранить острым краем пищевод. Сделано все было быстро. Поверьте, удалить острый предмет такого размера без наркоза у ребенка очень сложно, и счастливый исход зависел не только от наличия эндоскопического оборудования, но и от четкой совместной работы всей команды, — рассказал заведующий отделением эндоскопии Дмитрий Александровский.

После операции пациента отправили на амбулаторное лечение под наблюдением медиков.

Ранее сообщалось, что огромного таракана извлекли из уха жителя города Окленд в Новой Зеландии, при этом мужчина даже не догадывался о присутствии в органе насекомого.

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