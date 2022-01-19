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Джонсон отменит COVID-паспорта и масочный режим в Великобритании

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Джонсон отменит COVID-паспорта и масочный режим в Великобритании
Фото: flickr/number10gov

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал отмену обязательных COVID-паспортов и масочного режима. Об этом сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит в среду, 19 января.

— Со вторника следующей недели (25 января — прим. «ВМ») обязательная сертификация завершится, организации могут сами решать использовать или нет ковид-пропуска, но мы прекращаем обязательное использование ковид-сертификатов в Англии. Правительство больше не требует работать из дома, люди должны обсудить возвращение в офисы со своими работодателями, — рассказал политик.

Правительство не будет требовать обязательного ношения масок по истечению срока нынешних ограничений, уточнил он. Великобритания вскоре начнет относиться к COVID-19 как к простуде и отменит обязательную самоизоляцию, приводит слова Джонсона сайт Даунинг-стрит.

18 января премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что работодателям следует по возможности перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями, подчеркнул он.

Бизнесу также следует обратить внимание на тестирование сотрудников, которые не перешли на удаленку, подчеркнул он. Успех борьбы с пандемией коронавируса зависит от бесперебойной работы системы ОМС и первичного звена здравоохранения, заключил премьер-министр.

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