«Содом и Гоморра»: Аллегрова резко высказалась о современном шоу-бизнесе

Фото: www.instagram.com/irinaallegrova.ru / Официальный аккаунт Ирины Аллегровой в Instagram

Певица Ирина Аллегрова охарактеризовала все, что происходит в современном российском шоу-бизнесе как «Содом и Гоморра», отметил, что не хочет принимать в этом участие.

Знаменитая «угонщица» отечественной эстрады вспомнила слова ушедшего из жизни композитора Александра Градского.

— Он когда-то пошутил в прямом смысле, а я отношу это к своей профессии: «Я ушла из большого секса». Потому что то, что происходит в шоу-бизнесе, это уже даже не секс и не порно, а Содом и Гоморра, на мой взгляд, — приводит слова артистки МК.ru.

Ирина Аллегрова рассказала, что посвящает свободное время своей семье. Она призналась, что полюбила печь хлеб готова говориться часами об этом своем новом увлечении.

До этого сестра бывшего супруга певицы Ирины Аллегровой Игоря Капусты Галина рассказала подробности о семейной жизни брата. По ее словам, известная исполнительница первой проявила инициативу, желая завоевать внимание возлюбленного.

Аллегрова и Капуста развелись в 1999 году, на протяжении долгого времени об экс-супруге исполнительницы ничего не слышали. В 2018 году стало известно о его смерти, однако певица не появилась на похоронах и проигнорировала просьбы родных бывшего мужа о финансовой помощи.