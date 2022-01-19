ЦППК отремонтирует восемь железнодорожных станций в Подмосковье в 2022 году

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

На 2022 год запланированы ремонт и реконструкция восьми железнодорожных станций в Подмосковье. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

В планах на этот год капитальный ремонт одной платформы на станции «Снегири», платформы на станции «Чехов», одной платформы в Кореневе и двух в Орехово-Зуеве.

Капремонт включает в себя полную замену плит перекрытия и фундаментных блоков, ограждений, сходов, урн и лавочек. Также в планах установка светодиодного освещения и тактильной плитки возле сходов с платформы для удобства схода с платформы лицам с ограниченными возможностями.

— ЦППК продолжает ремонт и модернизацию платформ и вокзалов. В 2022 году новый облик получат восемь подмосковных станций, — передает агентство городских новостей «Москва».

На первое полугодие 2022 года ЦППК запланировала завершение реконструкции на станциях «Катуар» и «Кабаново», на второе — «Кривандино». Отмечается, что недавно открылась платформа № 1 станции «Шугарово» после реконструкции, а платформа № 2 будет сдана в эксплуатацию во втором квартале 2022 года.

Реконструкция представляет собой демонтаж старой платформы и монтаж новой, установку навесов, информационных стоек, динамических табло, систем громкоговорящей связи, светодиодного освещения, пандусов для маломобильных групп населения.

Отмечается, что на время реконструкции пассажиры могут воспользоваться временными деревянными платформами, посадка и высадка на которых будет проводиться с соблюдением всех норм безопасности.

В планах также обновление 37 навесов на 34 платформах станций и остановочных пунктов на территории Москвы и Московской области.

Ранее стало известно, что за прошедшие новогодние праздники более 8,6 миллиона пассажиров воспользовались Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК).