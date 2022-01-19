Нутрициолог назвала способ избежать авитаминоза зимой

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Нормализация работы желудочно-кишечного тракта и сбалансированный рацион позволяют предотвратить авитаминоз в зимний период. Об этом рассказала нутрициолог Мария Розанова.

— Последние крупномасштабные исследования говорят нам о том, что многие витамины синтезируются внутри организма, главное — создавать для этого условия. А это делает микрофлора кишечника, — пояснила специалист.

Она отметила важность излечения заболеваний ЖКТ, так как здоровое пищеварения позволит усвоиться всем питательным веществам.

Нутрициолог рассказала, что наиболее полезной считается средиземноморская диета, которая включает морепродукты, рыбу, красное мясо 1–3 раза в неделю, а также фрукты, овощи, зелень, оливковое масло холодного отжима, цельные злаки, орехи и молочные продукты.

Такой рацион подходит для постоянного питания и рекомендуется всем людям без исключений, в том числе детям и беременным, а также пациентам с болезнями сердца, печени и сахарным диабетом.

— В зимний период особенно важно употреблять овощи и фрукты по 500 граммов в день, чтобы получить все необходимое для организма. Отдавайте предпочтение тем овощам и фруктам, которые к нам привозят из местности, где сейчас сезон этих продуктов. Тщательно мойте их перед употреблением, – цитирует эксперта «Москва 24».

Розанова порекомендовала покупать еду в крупных супермаркетах, где соблюдаются условия хранения продуктов.

До этого нутрициолог Ольга Ковиненко назвала самые полезные масла для организма. По ее словам, масла со среднецепочечными триглицеридами (МСТ) благотворно отражаются на метаболизме и работе кишечника, а также понижают уровень холестерина.