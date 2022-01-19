Подозреваемого в сбыте наркотиков задержали в центре Москвы

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Россия, Москва, Овчинниковская набережная Карта всех событий

Сотрудники полиции по району столицы Замоскворечье задержали подозреваемого в сбыте наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО в среду, 19 января.

По установленным данным ведомства, правоохранители остановили мужчину на Овчинниковской набережной для проверки документов. Далее последовал вопрос о наличии запрещенных веществ или предметов. В этот момент молодой человек стал заметно нервничать. После полицейские приняли решение отвезти гражданина в отдел.

Во время этого подозреваемый достал пакет с 27 свертками и скинул их на заднее сиденье авто. Последующая экспертиза установила, что в свертках находились наркотики, а конкретно — амфетамин.

— Также при личном досмотре задержанного изъято наркотическое средство — гашиш, массой 4,5 грамма, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что общий вес изъятых веществ составил более 120 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Самого злоумышленника арестовали.

В этот же день стало известно, что в подмосковной Кашире полицейские задержали 29-летнюю уроженку Белгородской области по подозрению в сбыте наркотических средств.