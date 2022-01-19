Футбольный манеж и ФОК появятся в микрорайоне Северный в подмосковном Домодедове

Фото: mosreg.ru

Россия, Московская область, Домодедово, микрорайон Северный, 1-я Коммунистическая улица Карта всех событий

В микрорайоне Северный в Домодедове появится новый спортивный кластер. Об этом в среду, 19 января, сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Московской области (Мособлархитектура).

По заявлению ведомства, на территории микрорайона ведется строительство футбольного манежа, рассчитанного на единовременное занятие 60 человек и физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с крытым катком на 100 человек, а также трибунами на 230 зрителей. Кластер будет возведен недалеко от построенного в 2007 году стадиона Авангард, который был реконструирован в 2017 году.

— Авторы смогли изящно решить две проблемы: придать спортивным объектам современный, запоминающийся облик и спланировать необходимую для города новую модель общественного пространства – спортивно-развлекательный кластер с развитой рекреационной зоной, — рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Объемно-пространственные решения фасадов футбольной арены и ФОКа поддерживают и развивают парковую тему. В качестве стилистического приема авторами проекта была выбрана структура из ламелей. На фасаде катка серебристые ламели сблокированы в квадраты и, чередуясь в шахматном порядке, ориентированы горизонтально или вертикально, создавая эффект плетения, говорится в сообщении.

До этого губернатор области Андрей Воробьев поручил закрыть вопрос обманутых дольщиков в Подмосковье к 2023 году. За двадцать лет от действий недобросовестных застройщиков в Подмосковье пострадали 111,5 тысячи человек.

В 2022 году планируется обеспечить жильем 14,7 тысячи обманутых дольщиков.