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Выставка о противовоздушной обороне Ленинграда откроется в Музее Победы

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка о противовоздушной обороне Ленинграда откроется в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы представляет вниманию гостей выставку о работе противовоздушной обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Посетители увидят пожарную каску середины 20-х годов XX века. Она принадлежала Аркадию Николаевичу Луппола, служившему в 25-м отдельном зенитном артиллерийском дивизионе Ладожского бригадного района ПВО Ленинградского фронта. Шлем передан в дар бойцом вместе с коллекцией памятных знаков, почтовых марок и монет.

Кроме того, в экспозиции показаны фотографии тех лет. На одной из них на боевом посту изображен композитор Дмитрий Шостакович во время отражения налета немецкой авиации.

Выставка открыта с 20 января до 20 февраля, сообщает пресс-служба музея.

18 января в Музее Победы открылась выставка «От Москвы до Сталинграда», организованная музеем московской школы номер 1566 памяти героев Сталинградской битвы. Посетители увидят фронтовые письма, документы, листовки, а также личные вещи участников Сталинградской битвы. Здесь также покажут образцы вооружения и предметы быта солдат и офицеров Красной армии, найденные на местах боев под Сталинградом.

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