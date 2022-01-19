Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Малышева предупредила о серьезных побочных эффектах сердечного аспирина

Анастасия Колоскова

Общество
Малышева предупредила о серьезных побочных эффектах сердечного аспирина
Фото: Youtube / А поговорить?

Популярный у россиян сердечный аспирин может спровоцировать анемию и привести к астме. Об этом рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.

— Сердечный аспирин принимает огромное количество людей. И эти люди должны знать, за какими показателями здоровья им необходимо следить, — заявила Малышева в эфире Первого канала.

Она предупредила о необходимости регулярно сдавать анализ крови пациентам, принимающим этот препарат.

Коллега Малышевой по передаче «Жить здорово!» кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман пояснил, что при низком уровне гемоглобина в крови аспирин усугубит ситуацию, так как может вызвать анемию

— У нас люди к сердечному аспирину относятся как к витаминке — нельзя. Если у вас низкий гемоглобин, у вас уже есть где-то кровотечение, — отметила терапевт.

Медики также предупредили о риске развития астмы, так как при приеме аспирина появляется одышка из-за того, что в организме вырабатываются специальные вещества, вызывающие сужение дыхательных путей.

Гандельман в свою очередь посоветовал людям, принимающим препарат, регулярно посещать ЛОР-врача.

До этого Елена Малышева рассказала, какие продукты необходимо включить в рацион людям с четвертой группой крови, чтобы избежать серьезных заболеваний.

Читайте также:
Здоровье Аспирин Елена Малышева
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Все мнения
О проекте