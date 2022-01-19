Малышева предупредила о серьезных побочных эффектах сердечного аспирина

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Популярный у россиян сердечный аспирин может спровоцировать анемию и привести к астме. Об этом рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.

— Сердечный аспирин принимает огромное количество людей. И эти люди должны знать, за какими показателями здоровья им необходимо следить, — заявила Малышева в эфире Первого канала.

Она предупредила о необходимости регулярно сдавать анализ крови пациентам, принимающим этот препарат.

Коллега Малышевой по передаче «Жить здорово!» кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман пояснил, что при низком уровне гемоглобина в крови аспирин усугубит ситуацию, так как может вызвать анемию

— У нас люди к сердечному аспирину относятся как к витаминке — нельзя. Если у вас низкий гемоглобин, у вас уже есть где-то кровотечение, — отметила терапевт.

Медики также предупредили о риске развития астмы, так как при приеме аспирина появляется одышка из-за того, что в организме вырабатываются специальные вещества, вызывающие сужение дыхательных путей.

Гандельман в свою очередь посоветовал людям, принимающим препарат, регулярно посещать ЛОР-врача.

До этого Елена Малышева рассказала, какие продукты необходимо включить в рацион людям с четвертой группой крови, чтобы избежать серьезных заболеваний.