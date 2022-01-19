«Пик инсультов»: врач назвал время суток с обострением опасных болезней

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Существуют определенные часы, когда некоторые органы человека особенно уязвимы. Об этом заявил невролог, врач-остеопат Александр Евдокимов.

— Получается так, что некоторые органы получают либо пик активности, либо находятся на самом низком уровне своей активности, и это делает их уязвимыми. Например, все врачи скорой помощи знают, что пик инсультов и инфарктов, сердечно-сосудистых заболеваний приходится как раз на утренние часы — с четырех до шести утра, — рассказал специалист.

Данный период характеризуется тем, что кровь становится наиболее густой, что может спровоцировать ишемию сердца или головного мозга, а также вызвать гипертонический криз, предупредил врач. Панкреатиты и холециститы, по его словам, провоцирует употребление жирной пищи после полуночи.

Если человек страдает от проблем с сердечно-сосудистой системой, то ему следует выпивать по стакану воды перед сном, посоветовал невролог. После пробуждения сосудам необходимо дать «проснуться», а для этого не стоит резко «вскакивать», приводит слова Евдокимова Пятый канал.

19 января ученые выяснили, что один популярный напиток обладает особыми свойствами. За счет высокой концентрации антиоксидантов он увеличивает выносливость человека и уменьшает упадок сил.

Более того, его назвали самым лучшим напитком на каждый день, который понижает давление. Специалисты утверждают, что вишневый сок обладает этими качествами.

Научные исследования показывают, что вишня помогает снижать кровяное давление и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, потому что в ней много питательных веществ, таких как полифенолы и калий.