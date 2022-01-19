Ученые назвали резко снижающий уровень холестерина продукт

Фото: Unsplash

Повышенный уровень холестерина опасен для здоровья, но соединения, которые содержатся в кожуре цитрусовых, помогут более эффективно бороться с ним. Об этом сообщает Express.

Жирное вещество, которым характеризуется данная патология, опасно тем, что ведет к образованию бляшек на стенках артерий, а это увеличивает риск сердечного приступа и инсульта. Новое исследование показало, что соединения, обнаруженные в кожуре цитрусовых, снижают уровень вредного холестерина до 40 процентов.

Холестерин, по данным британской Национальной службы здравоохранения, повышен у двух из пяти человек. Данное обстоятельство, как уточняется, подвергает их значительному риску развития сердечных заболеваний.

Однако в исследовании утверждается, что антиоксидантные соединения, обнаруженные в кожуре цитрусовых, могут снижать повышенный уровень холестерина более эффективно, чем некоторые выписанные врачом препараты. При этом они не имеют побочных эффектов, отмечает Express.

19 января невролог, врач-остеопат Александр Евдокимов заявил, что существуют определенные часы, когда некоторые органы человека особенно уязвимы. Например, все врачи скорой помощи знают, что пик инсультов и инфарктов, сердечно-сосудистых заболеваний приходится как раз на утренние часы — с четырех до шести утра, уточнил он.

Данный период характеризуется тем, что кровь становится наиболее густой, что может спровоцировать ишемию сердца или головного мозга, а также вызвать гипертонический криз, предупредил врач. Панкреатиты и холециститы, по его словам, провоцирует употребление жирной пищи после полуночи.