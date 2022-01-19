Астрологи рассказали, как фазы Луны влияют на судьбу и здоровье людей

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Астрологи убеждены, что разные фазы Луны могут изменять не только поведение человека, но и оказывать влияние на его судьбу и здоровье.

Так, в период новолуния люди чаще проявляют агрессию, испытывают неуверенность в своих действиях, а также впадают в апатию. Однако дети в это время, напротив, более активны и меньше поддаются болезням. Эксперты советуют на время новолуния избегать конфликтов и ссор и реже бывать в местах массового скопления людей. Поддержать эмоциональное состояние в этот период поможет отдых и позитивные мысли.

Период растущей Луны благоприятен для женщин. В это время они ощущают прилив энергии. У них улучшается качество сна, пропадает апатия и неуверенность. В это время нужно употреблять больше овощей и фруктов.

Убывающая Луна, по мнению астрологов, снижает у людей чувствительность и восприимчивость к миру. Может возникнуть заторможенность и страх перед обычными делами. В это время нужно следить за эмоциями, чтобы не наговорить лишнего окружающим.

Полнолуние является самой сильной фазой Луны, которая наполняет человека силой и энергией. Однако люди в этот период подвержены перепадам в настроении. Они могут жаловаться на сонливость или отсутствие сна. Это лучшее время для медитации и приведения своих мыслей в порядок, пишет портал The Ftimes.

До этого астролог Светлана Кройцер заявила, что ретроградность Меркурия дает необъективную оценку происходящему, вся информация искажается и ускользает что-то очень важное до того момента, пока планета не вернется в свое привычное положение.