Сбербанк отправит на удаленку 70 процентов сотрудников в Москве

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Сбербанк в связи с эпидемиологической ситуацией с 20 января переведет 70 процентов сотрудников в Москве на удаленную работу. Об этом сообщили в пресс-службе организации в среду, 19 января.

— Сбер увеличивает число сотрудников, работающих удаленно, до 70 процентов, в связи со стремительным распространением нового штамма коронавируса «омикрон». Решение вступает в силу с 20 января 2022 года, — говорится в сообщении.

Мера призвана минимизировать рост заболеваемости среди сотрудников и членов их семей, уточнили в банке. Подразделения Сбербанка в регионах будут принимать соответствующие решения самостоятельно, отмечает ТАСС.

18 января премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что работодателям следует по возможности перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями, подчеркнул он.

Бизнесу также следует обратить внимание на тестирование сотрудников, которые не перешли на удаленку, подчеркнул он. Успех борьбы с пандемией коронавируса зависит от бесперебойной работы системы ОМС и первичного звена здравоохранения, заключил премьер-министр.