Российские космонавты подготовили модуль МКС к стыковкам кораблей

Фото: Twitter / roscosmos

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров в ходе работы в открытом космосе подготовили новый модуль российского сегмента МКС «Причал» к стыковке с кораблями. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса в среду, 19 января.

— Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров установил мишень стыковки. Теперь узловой модуль «Причал» готов к стыковке пилотируемого корабля «Союз МС-21», которая запланирована на 18 марта, — отмечается в Twitter Роскосмоса.

19 января сообщалось, что Шкаплеров и Дубров впервые в 2022 году вышли в открытый космос. Первым из люка «Поиска» вышел Дубров, а всего работы должны продлиться примерно 6 часов 40 минут.

Космонавтам предстоит установить поручни-переходы между новыми модулями российского сегмента МКС «Наука» и «Причал». Два модуля также потребуется соединить кабелями межмодульной связи и смонтировать антенны системы сближения и стыковки «Курс-П». Дубров и Шкаплеров должны будут перенести телевизионную камеру, которая следит за стыковками кораблей, с одной точки крепления на другую.