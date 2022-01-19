Названа причина столкновения двух автобусов в Химках

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Погодные условия стали причиной столкновения в Химках двух автобусов, один из которых принадлежит Мострансавто, а другой — стороннему перевозчику. Об этом в среду, 19 января, сообщила пресс-служба Мострансавто.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло днем 10 января 2022 года возле дома 1 по улице Озерной в Химках.

— По предварительной информации, водитель, выполняя транспортную работу на автобусе марки ЛиАЗ-529260 по маршруту №8 «станция «Химки» — Мишино», совершил столкновение с автобусом стороннего перевозчика, который двигался во встречном направлении, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что водитель автобуса предприятия, в салоне которого находились три пассажира, не справился с управлением, так как не учел погодные условия. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого ряд Telegram-каналов сообщал об аварии в Химках. Предполагалось, что автобусы могли столкнуться из-за заваленной снегом дороги, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее в пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что по итогам 2021 года самым опасным нарушением правил дорожного движения (ПДД) на дорогах Москвы стало несоблюдение дистанции.