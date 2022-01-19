Названо самое опасное нарушение ПДД на дорогах Москвы

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По итогам 2021 года самым опасным нарушением правил дорожного движения (ПДД) на дорогах Москвы стало несоблюдение дистанции. Об этом в среду, 19 января, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— Именно из-за несоблюдения безопасного расстояния до впереди идущего автомобиля люди чаще всего гибли и страдали на московских дорогах, — говорится в сообщении ведомства.

Также среди самых опасных нарушений ПДД числятся: несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоответствие скорости конкретным условиям и нарушение правил перестроения.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе на дорогах Москвы произошло 91 ДТП, в котором три человека погибли и еще 108 пострадали, в том числе 18 детей в возрасте до 16 лет. Почти половина пострадавших детей — пассажиры транспортных средств. В ГИБДД отметили, что в период с 10 по 16 января автоинспекторы выявили почти 1400 случаев нарушения правил перевозки детей.