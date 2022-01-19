Один человек погиб при столкновении грузовика с автобусом в Татарстане

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Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Татарстане, в результате погиб водитель автобуса. Об этом сообщил старший помощник республиканского прокурора Руслан Галиев в среду, 19 января.

— Вечером 19 января в Новошешминском районе Татарстана произошло ДТП. По предварительным данным, рейсовый автобус столкнулся с грузовиком КамАЗ с прицепом, — рассказал правоохранитель.

После этого в грузовик и автобус врезались два легковых автомобиля, уточнил он. Пострадавших доставили в больницу города Чистополь.

На место происшествия выехал прокурор района Станислав Козлов. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения, отмечает РИА Новости.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе на дорогах Москвы произошло 91 ДТП, в котором три человека погибли и еще 108 пострадали, в том числе 18 детей в возрасте до 16 лет. Почти половина пострадавших детей — пассажиры транспортных средств. В ГИБДД отметили, что в период с 10 по 16 января автоинспекторы выявили почти 1400 случаев нарушения правил перевозки детей.