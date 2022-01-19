«Не время паниковать»: Зеленский обратился к украинцам из-за России

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Украина всегда должна быть готовой к войне, но сейчас не время паниковать. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в среду, 19 января.

— Разве это не реальность уже восемь лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? — задался вопросом лидер.

Война, как считает он, идет уже восемь лет, поэтому сейчас не время паниковать, а также скупать гречку и спички. Украина, заверил глава государства, готова к обороне, а гражданам необходимо верить только официальной информации и не паниковать, забирая банковские вклады.

Нынешняя атака нацелена на нервы украинцев, а также на инвесторов и бизнес, подчеркнул он. Информационный фон вокруг конфликта с Россией нацелен на ослабление Украины, чтобы слово «нет» со стороны Киева звучало менее сильно, приводит слова Зеленского сайт администрации Украины.

13 января постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия разочарована реакцией Запада на предложения о гарантиях безопасности. Страны ОБСЕ, по его словам, по-своему интерпретировали закрепленный в документах принцип неделимости безопасности. При этом он уточнил, что делегации удалось донести позицию по данным вопросам.

Россия сделала особый акцент в ходе консультаций на площадке ОБСЕ в Вене на поведении США и НАТО, подчеркнул постпред. Москва не ставит ультиматум, а предлагает разобраться в возникших проблемах, заключил дипломат.