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«Присмотреться к коже»: врачи рассказали, как вовремя распознать у себя тромбоз

Евгений Белоусов

Общество
«Присмотреться к коже»: врачи рассказали, как вовремя распознать у себя тромбоз
Фото: Pexels

Если при тромбозе вовремя не обратиться за помощью к врачу, заболевание может привести к летальному исходу. Очень важно суметь распознать его у себя. О том, как это сделать, рассказали специалисты Национального альянса по тромбообразованию (NBCA) США.

Сделать это достаточно просто, нужно лишь присмотреться к своей коже. Об образовании тромбов в глубокой вене говорит один заметный признак. Это изменение привычного цвета кожи.

Всего два изменения привычного цвета кожи могут помочь определить тромбоз: появление красноты или синеватого оттенка на каких-то участках рук и ног.

Кроме того, отмечают специалисты, тромбоз можно определить по появлению оттека (обычно одной конечности), повышенной чувствительности конечностей, внезапных судорог или болей в руках или ногах, а также по потеплению кожи конечностей.

Обнаружив у себя подобные симптомы, следует немедленно обратиться к врачу, передает Медикофорум.

До этого врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, как можно очистить сосуды от холестериновых бляшек.

Она отметила, что почти половина смертей на Земле происходит из-за того, что холестериновые бляшки забивают сосуды, они лопаются, и люди умирают от сердечно-сосудистых заболеваний или становятся инвалидами. Причина тому атеросклероз — возрастная болезнь, которая возникает практически у каждого.

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