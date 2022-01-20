Более 90 тысяч масок купили в автобусах Мострансавто с мая 2020 года

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Более 93 тысяч масок с мая 2020 года купили пассажиры в автобусах Мострансавто. Об этом сообщила пресс-служба компании.

— С 12 мая 2020 года, когда в Московской области был установлен масочный режим, жители и гости региона приобрели в автобусах Мострансавто более 93 тысяч средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания, — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что почти четверть от общего объема покупок была совершена в 2021 году. Чаще всего оплату проводили при помощи банковской карты или телефона – так было приобретено около 40 тысяч масок.

Средство личной защиты до сих пор можно купить в автобусах у водителя транспортного средства по цене пять рублей за штуку. Сотрудники Мострансавто также пользуются масками, передает слова пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

19 января сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» провели рейд по соблюдению масочного режима в столичном транспорте. Инспекторы проверили наличие средств индивидуальной защиты у пассажиров трамваев, электробусов, автобусов.